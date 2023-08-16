Vodafone обновил тарифные планы и “заставляет” абонентов менять номер телефона

Мобильные операторы, которых в Украине всего три, ведут активную борьбу за каждого клиента. Для сохранения действительной клиентской базы и привлечения новых абонентов операторы регулярно придумывают разнообразные акции. Также часто обновляют тарифы, делая их более прибыльными. О подобном на днях объявил Водафон, обслуживающий миллионы пользователей по всем регионам Украины. В линейке их тарифных планов появится новый, очень выгодный. Его стоимость будет составлять 180 гривен и за эти деньги клиенты получат максимально мощное наполнение. Правда, некоторым, чтобы воспользоваться тарифом, придется изменить номер телефона.

Речь о новой линейке Joice

Речь идет о следующих тарифных планах: Joice Start – 180 грн, Joice Pro – 230 грн и Joice Max – 300 грн на 4 недели. Самый дешевый из этих тарифов предлагает 15 гигабайт Интернета, безлим на пользование 38 популярными приложениями, 800 минут на звонки по Украине и 10 гигабайт/100 минут в роуминге. Согласитесь, наполнение действительно впечатляет. Более дорогие пакеты предлагают еще больше интернета и минут. В частности, в самом дорогом пакете за 300 гривен в месяц пользователям предлагают 40 гигабайтов интернета.

Однако дальше пользователей ждал неприятный сюрприз. Оказывается, чтобы перейти на какой-либо из этих тарифных планов, нужно покупать новый стартовый пакет и менять номер.

“Совершить переход можно в тарифы Joice Pro и Joice Мах. Тариф Joice Start и Joice Start special, но они доступны только для покупки в виде стартового пакета“, – ответили в компании.

Еще один вопрос, беспокоящий пользователей, можно ли отказаться от гигабайтов, существенно удорожающих стоимость пакета. В компании ответили, что абсолютно все тарифные планы включают гигабайты. Однако в отдельных случаях возможно индивидуальное наполнение тарифа. В любом случае для этого необходимо обращаться в физическое отделение оператора и консультироваться с представителями компании.