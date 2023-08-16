Vodafone оновив тарифні плани і “змушує” абонентів змінювати номер телефону

Мобільні оператори, яких в Україні всього три, ведуть активну боротьбу за кожного клієнта. Заради збереження дійсної клієнтської бази та залучення нових абонентів оператори регулярно придумують різноманітні акції. Також нерідко оновлюють тарифи, роблячи їх більш вигідними. Про подібне на днях оголосив Водафон, який обслуговує мільйони користувачів по всіх регіонах України. В лінійці їхніх тарифних планів з’явиться новий, дуже вигідний. Його вартість становитиме 180 гривень і за ці кошти клієнти отримають максимально потужне наповнення. Щоправда, декому, щоб скористуватися тарифом, доведеться змінити номер телефону.

Мова про нову лінійку Joice

Мова про наступні тарифні плани: Joice Start – 180 грн, Joice Pro – 230 грн та Joice Max – 300 грн на 4 тижні. Найдешевший з цих тарифів пропонує 15 гігабайтів Інтернету, безлім на користування 38 популярними додатками, 800 хвилин на дзвінки по Україні та 10 гігабайтів і 100 хвилин у роумінгу. Погодьтеся, наповнення дійсно вражає. Дорожчі пакети пропонують ще більше інтернету та хвилин. Зокрема у найдорожчому пакеті за 300 гривень у місяць користувачам пропонують аж 40 гігабайтів інтернету.

Однак далі на користувачів чекав неприємний сюрприз. Виявляється, щоб перейти на якийсь із цих тарифних планів потрібно купувати новий стартовий пакет і змінювати номер.

“Здійснити перехід можна в тарифи Joice Pro та Joice Мах. Тариф Joice Start та Joice Start special доступні тільки для покупки у вигляді стартового пакета“, – відповіли в компанії.

Ще одне питання, яке турбує користувачів, чи можна відмовитись від гігабайтів, які суттєво здорожчують вартість пакета. У компанії відповіли, що наразі абсолютно всі тарифні плани включають гігабайти. Однак в окремих випадках, можливе індивідуальне наповнення тарифу. В будь-якому випадку для цього потрібно звертатися до фізичного відділення оператора та консультуватися з представниками компанії.