Осталось 14 дней: украинцам нужно оплатить новый налог, в противном случае их будут штрафовать

Речь о налоге на недвижимость, уплачиваемом львиной долей украинцев. Его должны оплатить все владельцы квартир площадью более 60 м2 и владельцы домов площадью более 120 м2. При этом если жилье вышеуказанной площади имеет двух собственников, то от уплаты налога они освобождаются. Оплачивать нужно каждый “лишний” квадратный метр по специальному тарифу, который отличается в зависимости от определенной области. Отметим, что размер налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы (за 1 метр квадратный). В некоторых областях он значительно меньше этой цифры в других почти в упор. Так вот, платежки людям начали поступать в начале лета, однако в Налоговой службе утверждают, что далеко не все их оплатили. Людей торопят и угрожают штрафами.

Заплатить можно до 31 августа

Чтобы не заработать штраф, нужно оплатить налог до 31 августа. Дальше будет расти так называемая пеня. За 10 дней просрочки вам досчитают 10% от общей суммы налога, а через 20 дней — 20%.



Также, как и во многих нынешних ситуациях, должники могут попасть под блокировку счетов. Сегодня, за любой долг, такой как оплата коммуналки, или, например, алиментов, можно получить блокировку всех счетов. Даже если сумма долга составляет всего 100 гривен.

Недвижимость должна значительно подешеветь

И к теме недвижимости следует добавить, что эксперты прогнозируют существенное падение цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке.

В целом, цены должны снизиться суммарно на 15-18%. Этому будет способствовать не только падение платежеспособности населения, но и запуск ипотечной программы єОселя. В рамках этой программы купить новое жилье можно на выгодных условиях и под низкий процент. В настоящее время программа существует всего месяц, а договоры на покупку жилья уже заключили сотни людей.