Залишилось 14 днів: українцям потрібно сплатити новий податок, в протилежному випадку їх штрафуватимуть

Мова про податок на нерухомість, який сплачує левова частка українців. Його мають сплатити всі власники квартир площею понад 60 м2, та власники будинків площею понад 120 м2. При цьому, якщо житло вищезазначеної площі має двох власників, то від сплати податку вони звільняються. Оплачувати потрібно кожен “зайвий” квадратний метр по спеціальному тарифу, який відрізняється залежно від певної області. Зазначимо, що розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати (за 1 метр квадратний). В деяких областях він значно менший цієї цифри в інших майже впритул. Так от, платіжки людям почали надходити на початку літа, однак у Податковій службі стверджують, що ще далеко не всі їх оплатили. Людей кваплять і погрожують штрафами.

Сплатити можна до 31 серпня

Щоб не заробити штраф потрібно оплатити податок до 31 серпня. Далі буде рости так звана пеня. За 10 днів протермінування вам дорахують 10% від загальної суми податку, а за 20 днів — 20%.

Також, як і в багатьох теперішніх ситуаціях, боржники можуть потрапити під блокування рахунків. Сьогодні, за будь-який борг, такий як оплата комуналки, чи, наприклад, аліментів, можна отримати блокування всіх рахунків. Навіть якщо сума боргу становить всього 100 гривень.

Нерухомість повинна значно подешевшати

Й до теми нерухомості варто додати, що експерти прогнозують суттєве падіння цін на житло як на первинному, так і на вторинному ринку.

Загалом ціни мають знизитись сумарно на 15-18%. Цьому сприятиме не лише падіння платоспроможності населення, але й запуск іпотечної програми єОселя. В рамках цієї програми купити нове житло можна на вигідних умовах і під низький відсоток. Наразі програма існує лише місяць, а договори на купівлю житла вже уклало сотні людей.