Набирает обороты конфискация авто на нужды армии: чьи транспортные средства под прицелом ТЦК?

В Украине уже второй год идет война и каждый день государство нуждается все больше в ресурсах: человеческих и материальных. Соответственно продолжается всеобщая мобилизация, продолжают на полную работу волонтеры, донатят и обычные люди. Этого все равно мало. В настоящее время происходит еще и конфискация автомобилей на нужды фронта. У кого могут забрать транспортное средство, как это происходит, и у кого, наоборот, не имеют права проводить конфискацию? Рассказываем.

Конфискуют автомобили, находящиеся в собственности предприятий

Пока еще нет случаев, когда забирали в авто у обычных граждан. Прецедентами становились только случаи, когда водитель попадал в ДТП из-за алкогольного опьянения или что-то в этом роде. В настоящее время автомобили изымают только у предприятий, имеющих их не в единичных экземплярах. Каждый квартал Министерство внутренних дел формирует отчет, где указано количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей, которые числятся в собственности разных предприятий. Из этого отчета делают анализ и выводы, сколько транспортных средств можно потенциально конфисковать на нужды армии.

Так называемая мобилизация транспортных средств происходит через ТЦК. Все что может сделать владелец, это выбрать, какое авто отдавать, а какое оставить себе.

Механизм изъятия авто на армию предусматривает следующие этапы:

Проводится техническое освидетельствование авто и декларируется его готовность к тому, чтобы быть переданным армии. Устанавливается конечная стоимость ТС. Проводится независимая оценка ТС.

Также по закону автомобиль могут вернуть владельцу в течение 30 дней после демобилизации. Для этого владелец должен написать соответствующее заявление.

У кого не могут забирать машины?

Есть список категорий лиц, у которых запрещено изымать авто.

Дипломатические и консульские учреждения других государств. Разнообразные компании, представляющие другие страны. Банки государственного сектора. Иностранцы без украинского гражданства.

А также предприятия, имеющие большое значение для государственной или региональной экономики, или те, что выполняют различные мобилизационные задачи.