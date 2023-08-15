Набирає обертів конфіскація авто на потреби армії: чиї транспортні засоби під прицілом ТЦК?

В Україні вже другий рік триває війна і кожного дня держава потребує все більше ресурсів: людських та матеріальних. Відповідно продовжується загальна мобілізація, продовжують на повну працювати волонтери, донатять й звичайні люди. Цього все одно мало. Наразі відбувається ще й конфіскація автомобілів на потреби фронту. У кого можуть забрати транспортний засіб, як це відбувається, та в кого навпаки не мають право проводити конфіскацію? Розповідаємо.

Конфісковують автомобілі, які перебувають у власності підприємств

Наразі ще немає випадків, коли забирали в авто у звичайних громадян. Прецедентами ставали лише випадки, коли водій потрапляв у ДТП через алкогольне сп’яніння, чи щось у цьому роді. Наразі автомобілі вилучають лише у підприємств, які їх мають не в одиничних екземплярах. Кожного кварталу Міністерство внутрішніх справ формує звіт, в котрому вказано кількість зареєстрованих та перереєстрованих автомобілів, що рахуються у власності різних підприємств. З цього звіту, роблять аналіз та висновки, скільки транспортних засобів можна потенційно конфіскувати на потреби армії.

Так звана мобілізація транспортних засобів відбувається через ТЦК. Все що може зробити власник, це вибрати, яке авто віддавати, а яке залишити собі.

Механізм вилучення авто на армію передбачає наступні етапи:

Проводиться технічний огляд авто та декларується його готовність до того, щоб бути переданим армії. Встановлюється остаточно вартість ТЗ. Проводиться незалежна оцінка ТЗ.

Також за законом, автомобіль можуть повернути власнику протягом 30 днів після демобілізації. Для цього власник має написати відповідну заяву.

У кого не можуть забирати автівки?

Є список категорій осіб, у яких заборонено вилучати авто.

Дипломатичні та консульські установи інших країн. Різноманітні компанії, які представляють інші країни. Банки державного сектору. Іноземці без українського громадянства.

А також підприємства, які мають велике значення для державної або регіональної економіки, чи виконують різноманітні мобілізаційні завдання.