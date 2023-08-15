В Нафтогазе ответили, может ли газ быть разбавленным, и какое его качество по состоянию на сегодня

В сети все чаще стали появляться возмутительные комментарии от украинцев по поводу качества газа. Мол, раньше он был лучше и это заметно хотя бы по тому, сколько времени закипает вода в кастрюле. Люди жалуются, что тратят больше газа, чем раньше на банальные вещи, и соответственно вынуждены платить больше. Говорят, особенно остро эта проблема будет ощущаться зимой, когда использовав определенное количество кубов в доме все равно будет холодно, хотя раньше при подобных расходах газа помещение нагревалось гораздо лучше. В Нафтогазе ответили, могут ли газ разбавлять, может ли его качество быть хуже, и являются ли эти обвинения со стороны украинцев справедливыми.

В Нафтогазе отрицают факт “разбавления газа”

В компании отмечают, что это невозможно.

“Разведение газа невозможно в технологическом процессе, поскольку это было бы опасно и экономически невыгодно. Каждый день на ГРС проводится анализ природного газа на соответствие стандартам. От ГРС до газораспределительных сетей, в том числе газорегулирующих пунктов (ГРП), система герметична. Любое вмешательство в распределительную сеть – это падение давления газа и, как следствие, его отток. Соответственно такие вмешательства невозможны из-за безопасности, а система не приспособлена для добавления примесей», — отметили в компании.

Также в Нафтогазе утверждают, что украинцы получают качественный газ, более того его показатели значительно лучше, чем это предусматривают стандарты и нормы.

«Один из показателей качества природного газа – теплота сгорания (калорийность). Она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. Но украинцам поставляется даже более качественное топливо с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3», — отметил «Нафтогаз».

Что касается того, почему вода закипает дольше, то эксперты среди причин называют техническое состояние газовой плиты. Горелки нужно регулярно чистить. Также, подобную проблему могут вызвать качество и объем посуды. Кроме этого, специалисты советуют регулярно проветривать помещения, в которых есть газовая плита, потому что приток свежего воздуха обеспечивает лучшее и качественное горение.

Идентична ситуация с отоплением в помещении. Если дом или квартира нагреваются дольше, причину следует искать прежде всего в котле.