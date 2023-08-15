У Нафтогазі відповіли, чи може газ бути розбавленим, та яка його якість станом на сьогодні

В мережі все частіше почали з’являтися обурливі коментарі від українців стосовно якості газу. Мовляв раніше він був кращим і це помітно бодай по тому, скільки часу закипає вода в каструлі. Люди скаржаться, що витрачають більше газу ніж раніше на банальні речі, й відповідно змушені платити більше. Кажуть, особливо гостро ця проблема відчуватиметься взимку, коли використавши певну кількість кубів в хаті все одно буде холодно, хоча раніше за подібних витрат газу помешкання нагрівалося набагато краще. У Нафтогазі відповіли, чи можуть газ розбавляти, чи може його якість бути гіршою, та чи є ці звинувачення з боку українців справедливими.

В Нафтогазу заперечують факт “розбавляння газу”

В компанії зазначають, що це технічно неможливо.

“Розведення газу неможливе в технологічному процесі, оскільки це було б небезпечно та економічно невигідно. Щодня на ГРС проводиться аналіз природного газу на відповідність стандартам. Від ГРС до газорозподільних мереж, у тому числі газорегулюючих пунктів (ГРП) система герметична. Будь-яке втручання у розподільчу мережу – це падіння тиску газу і, як наслідок, його відтік. Відповідно, такі втручання неможливі через безпеку, а система не пристосована для додавання домішок», — зазначили в компанії.

Також у Нафтогазі стверджують, що українці отримують якісний газ, ба більше його показники значно кращі ніж це передбачають стандарти та норми.

«Один із показників якості природного газу – це теплота згоряння (калорійність). Вона має становити не менше 7600 ккал/м3. Але українцям поставляється навіть якісніше паливо з калорійністю в середньому 8300 ккал/м3», — зазначив «Нафтогаз».

Щодо того, чому вода закипає довше, то експерти серед причин називають технічний стан газової плити. Горілки потрібно регулярно чистити. Також, подібну проблему можуть спричинити якість та об’єм посуду. Окрім цього, фахівці радять регулярно провітрювати приміщення, в котрих є газова плита, тому що приток свіжого повітря забезпечує краще та якісніше горіння.

Ідентична ситуація з опалення в приміщенні. Якщо будинок чи квартира нагріваються довше ніж колись, причину варто шукати насамперед у котлі.