Трудности возникают при проведении любых платежей: ПриватБанк в очередной раз обновил правила

ПриватБанк – один из крупнейших банков страны. Здесь обслуживается миллионы пользователей и соответственно отзывов о работе именно этого финучреждения очень много. Не всегда они положительные, а точнее в последнее время крайне отрицательные. Люди жалуются, что ПриватБанк требует верификации даже о проведении различных операций через Приват24. Мол, когда с 1 августа ввели авторизацию для платежей наличными, это имело определенную логику. А зачем верификация, если она и так происходит, как только человек заходит в свой мобильный банкинг. В банке попытались объяснить свои действия.

Что происходит?

Люди начали жаловаться, что буквально недавно банк потребовал верификацию при проведении различных операций в Приват24. Мол, речь даже о небольших переводах средств на сумму 200-300 гривен, оплату коммунальных услуг, и даже пополнение мобильного.

“Требуют звонить на 3700 и что-то там объяснять. Зачем мне финансовый номер, пароль, двухфакторная авторизация? Я не хочу никуда звонить и сообщать свои персональные данные неизвестно кому“, – рассказал один из недовольных клиентов.

Другие поддерживают его и говорят, что вообще-то такие действия со стороны банка наводят на сомнения, безопасно ли это вообще. И требует ли верификацию банк, а не мошенники. Мол, иногда аферисты присылают разнообразные коды, которые нужно куда-то вводить, или кому-то диктовать и после этого с карточки исчезают деньги.

В ПриватБанке ответили, что действительно иногда требуют верификации

В банке возразили, что это действия мошенников и подтвердили, что верификацию требуют действительно они. И как раз для того, чтобы обезопасить клиентов от тех же аферистов.

“Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному телефону путем перевыпуска SIM-карты, и в таком случае SMS не является препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергается риску потерять средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости проведения операций верификации“, – объяснили в финучреждении.