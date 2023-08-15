Труднощі виникають при проведенні будь-яких платежів: ПриватБанк вкотре оновив правила

ПриватБанк один з найбільших банків країни. Тут обслуговуються мільйони користувачів й відповідно відгуків про роботу саме цієї фінустанови дуже багато. Не завжди вони позитивні, а точніше останнім часом вкрай негативні. Люди скаржаться, що ПриватБанк вимагає верифікацію навіть при проведенні різноманітних операцій через Приват24. Мовляв, коли з 1 серпня запровадили авторизацію для платежів готівкою це мало певну логіку. А для чого верифікація, якщо вона й так відбувається, як тільки особа заходить у свій мобільний банкінг. В банку спробували пояснити свої дії.

Що відбувається?

Люди почали скаржитися, що буквально нещодавно банк почав вимагати верифікацію при проведенні різноманітних операцій у Приват24. Мовляв, мова навіть про невеликі перекази коштів на суму 200-300 гривень, оплату комунальних послуг, і навіть поповнення мобільного.

“Вимагають дзвонити на 3700 і щось там пояснювати. Для чого мені фінансовий номер, пароль, двофакторна авторизація? Я не хочу нікуди дзвонити та повідомляти свої персональні дані невідомо кому“, – розповів один з невдоволених клієнтів.

Інші підтримують його і кажуть, що взагалі то такі дії з боку банку наводять на сумніви, чи це взагалі безпечно. І чи верифікацію вимагає банк, а не шахраї. Мовляв, інколи саме аферисти присилають різноманітні коди, які потрібно кудись вводити, чи комусь диктувати й після цього з карточки зникають гроші.

У ПриватБанку відповіли, що дійсно інколи вимагають верифікацію

У банку заперечили, що це дії шахраїв, і підтвердили, що верифікацію вимагають дійсно вони. І якраз для того, щоб убезпечити клієнтів від тих самих аферистів.

“Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного телефону шляхом перевипуску SIM-карти, і в такому разі SMS не є перешкодою для них. Відмова від перевірки операцій та підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражається на ризик втратити кошти. Просимо проявити терпіння та розуміння необхідності проведення операцій верифікації”, – пояснили у фінустанові.