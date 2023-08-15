В ПФУ анонсировали новую прибавку к пенсии в размере 500 гривен: кто претендует?

Из-за войны в Украине значительно уменьшилось количество доплат к пенсии. В этом году актуальными остались только возрастная надбавка, доплата за инвалидность и за выслугу лет. Кроме этого, не отменяли мартовскую индексацию. Все остальное заморожено, как минимум до конца 2023 года. Однако в ПФУ заявили, что в августе будет еще одна надбавка в размере 500 гривен. Ее решили начислить, проанализировав средние пенсии по Украине. Статистика довольно печальная, ведь примерно 30% населения получает менее 3000 гривен. Средняя пенсия составляет около 5300 грн., что также мало для обеспечения даже базовых потребностей. Однако новую доплату получат не все, а лишь отдельные категории граждан, нуждающиеся в особом уходе.

Прибавка по уходу — такое название новой доплаты

На новую прибавку по уходу претендуют следующие категории населения.

Люди с инвалидностью 1 группы. Лица, у которых инвалидность 2 группы, одинокие, достигли пенсионного возраста или нуждаются в уходе. Одинокие лица с инвалидностью третьей группы нуждающиеся в уходе. Одинокие пенсионеры, а также те, кто получает пенсию по выслуге лет и при этом нуждается в постоянном уходе.

Без какого-либо заявления надбавку начисляют только лицам с инвалидностью первой группы. Всем остальным нужно писать заявление, иметь справку от медико-социальной экспертной комиссии и заключение от врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Также в заявлении нужно указать, что у лица нет родственников, которые могли бы его обеспечивать или осуществлять за ним уход. При этом не принимаются во внимание родственники, достигшие пенсионного возраста, или также имеющие любую из групп инвалидности. Первые доплаты должны поступить людям уже в августе.