В ПФУ анонсували нову надбавку до пенсії у розмірі 500 гривень: хто претендує?

Через війну в Україні значно поменшало доплат до пенсії. Цього року актуальними залишилися лише вікова надбавка, доплата через інвалідність та за вислугу років. Крім цього не скасовували березневу індексацію. Все інше наразі заморожено, як мінімум до кінця 2023 року. Однак, в ПФУ заявили, що в серпні буде ще одна надбавка у розмірі 500 гривень. Її вирішили нарахувати проаналізувавши середні пенсії по Україні. Статистика досить сумна, адже приблизно 30% населення отримує менше ніж 3000 гривень. Середня пенсія становить приблизно 5300 грн, що також мало для забезпечення навіть базових потреб. Однак нову доплату отримають не всі, а лише окремі категорії громадян, які потребують особливого догляду.

Надбавка по догляду — така назва нової доплати

На нову надбавку по догляду претендують наступні категорії населення.

Люди з інвалідністю 1 групи. Особи, у яких інвалідність 2 групи, які є одинокими, досягли пенсійного віку або потребують догляду. Одинокі особи з інвалідністю третьої групи. Які потребують догляду. Одинокі пенсіонери, а також ті, хто отримує пенсію за вислугою років і при цьому потребує постійного догляду.

Без будь-якої заяви надбавку нараховують лише особам з інвалідністю першої групи. Всім іншим потрібно писати заяву, мати довідку від медико-соціальної експертної комісії й висновок від лікарсько-консультаційної комісії про необхідність у постійному догляді.

Також у заяві потрібно вказати, що особа немає родичів, які могли б її забезпечувати чи здійснювати за нею догляд. При цьому не беруться до уваги родичі, які досягли пенсійного віку, або також мають будь-яку з груп інвалідності. Перші доплати мають поступити людям вже у серпні.