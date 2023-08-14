ПриватБанк усложнил процедуру перевода средств, оплату коммуналки и других услуг: клиенты возмущены

В последние несколько месяцев банковская система заметно трансформируется. Например, с 1 августа было введено ограничение на перевод средств через терминалы самообслуживания. Точнее не ограничение, а обновление правил перевода при условии, что плательщик пользуется наличными. Теперь все наличные операции нуждаются в авторизации, которая происходит по телефонному звонку на финансовый номер телефона. Что-то похоже начал практиковать ПриватБанк даже при использовании Приват24, хотя в данном случае авторизация происходит автоматически, ведь человек заходит в приложение, вводит пароль и т.д. Пользователи возмущены, а в банке объясняют это активизацией мошенников.

Что происходит?

Пользователи начали жаловаться, что при проведении операций в приложении Приват24 банк все равно требует верификацию, просит позвонить по телефону на 3700, принять звонок от робота или же ввести код, для подтверждения операции.

«При попытке отправить из Привата-24 перевод на 350 грн. (на другую карточку) требуют звонить на 3700 и что-то объяснять. Зачем мне финансовый номер, пароль, двухфакторная авторизация? Я не хочу никуда звонить и сообщать свои персональные данные неизвестно кому», – написал один из клиентов на сайте Минфина.

Более того, людей возмущает не только неудобство этого процесса и по их мнению неуместность, но и то, насколько это безопасно. Мол, именно так иногда действуют аферисты и позвонив по горячей линии банка можно попасть к ним на крючок.

«До так называемой «национализации» банк был удобен, сейчас это просто изматывание нервов каждый раз. Оплачиваешь коммуналку – то смс, то звонок робота, то код введи… Теперь копеечный перевод не даете сделать! Как вы уже задолбали!», — дополнил возмущенный мужчина.

В ПриватБанке ответили, что дополнительная авторизация иногда действительно нужна и на это есть веская причина.

«К сожалению, иногда бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному телефону путем перевыпуска сим-карты и в таком случае СМС не мешает им. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергается риску потерять средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости проведения операций верификации», — добавили в банке.