ПриватБанк ускладнив процедуру переказу коштів, оплату комуналки та інших послуг: клієнти обурен

Останні кілька місяців банківська система помітно трансформується. Для прикладу, з 1 серпня було введено обмеження на переказ коштів через термінали самообслуговування. Точніше не обмеження, а оновлення правил переказу за умови, що платник користується готівкою. Тепер всі готівкові операції потребують авторизації, яка відбувається шляхом телефонного дзвінка на фінансовий номер телефону. Щось схоже почав практикувати ПриватБанк навіть при користуванні Приват24, хоча в даному випадку авторизація відбувається автоматично, адже особа заходить в додаток, вводить пароль тощо. Користувачі обурені, а в банку пояснюють це активізацією шахраїв.

Що відбувається?

Користувачі почали скаржитися, що при проведенні операцій у додатку Приват24 банк все одно вимагає верифікацію, просить зателефонувати на 3700, прийняти дзвінок від робота або ж ввести код, для підтвердження операції.

«При спробі відправити із Привату-24 переказ на 350 грн. (на іншу картку) вимагають дзвонити на 3700 і щось там пояснювати. Навіщо мені фінансовий номер, пароль, двофакторна авторизація? Я не хочу нікуди дзвонити та повідомляти свої персональні дані невідомо кому», – написав один з клієнтів на сайті Мінфіну.

Ба більше, людей обурює не лише незручність цього процесу й на їх думку недоречність, а й те наскільки це безпечно. Мовляв, саме так інколи діють аферисти й зателефонувавши начебто на гарячу лінію банку можна потрапити до них на гачок.

“До так званої «націоналізації» банк був зручний, зараз це просто вимотування нервів щоразу. Оплачуєш комуналку — то смс, то дзвінок робота, то код введи… Тепер копійчаний переказ не даєте зробити! Як ви вже задовбали!», – доповнив обурений чоловік.

У ПриватБанку відповіли, що додаткова авторизація іноді дійсно потрібна і на це є вагома причина.

«На жаль, іноді бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного телефону шляхом перевипуску сім-карти й в такому разі СМС не є на заваді їм. Відмова від перевірки операцій та підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражається на ризик втратити кошти. Просимо виявити терпіння та розуміння необхідності проведення операцій верифікації», — додали у банку.