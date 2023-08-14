Киевстар запустил безлимит по рекордно низкой цене

Компания Киевстар время от времени устраивает для своих абонентов разнообразные акции и предлагает выгодные тарифные планы. В частности, сейчас пользователям доступна услуга Всегда на связи/Мы вместе. В рамках этой акции абоненты могут выбрать один номер телефона с которым можно безлимитно общаться в течение 100 дней заплатив всего 10 гривен. То есть даже если у вас закончатся средства, или не будет подключен месячный тариф, вы все равно можете беспрепятственно звонить по телефону к человеку номер которого указали при подключении услуги.

Подробнее об акции

“С 08.08.23 для абонентов подписки, Все Итого и контрактной формы обслуживания станет доступна к подключению услуга Мы вместе. Заказать услугу можно по номеру 535 или по запросу *535*380ХХХХХХХХХ# где 380ХХХХХХХХХХ — номер абонента, с которым вы хотели бы быть всегда на связи”, — говорится на сайте компании.

Среди важных нюансов:

Номер, который абонент хочет выбрать для связи, должен быть тоже абонентом Киевстара. Подключить сразу несколько номеров невозможно, однако можно отключить один номер и затем повторно подключить другой и так несколько раз. В роуминге данная услуга не действует. Если абонент, к которому вы хотите безлимитно звонить, сменил номер, где теперь код другого оператора, то подключить его к услуге будет возможно, если абонент и дальше обслуживается в Киевстаре.

Абонплата за услугу снимается сразу после ее подключения и это вышеупомянутые 10 гривен. Следующие 10 гривен снимаются после того, как пройдет 100 дней.

Пока услуга действует по всей территории Украины, однако на временно оккупированной территории могут быть сбои в работе. Чтобы отключить услугу, нужно набрать на смартфоне комбинацию цифр *535*1#, или позвонить на номер 535 звонки на который являются бесплатными.