Київстар запустив безліміт за рекордно низькою ціною

Компанія Київстар час від часу влаштовує для своїх абонентів різноманітні акції, та пропонує вигідні тарифні плани. Зокрема, зараз користувачам доступна послуга Завжди на зв’язку/Ми разом. В рамках цієї акції, абоненти можуть вибрати один номер телефону з котрим можна безлімітно спілкуватися впродовж 100 днів заплативши всього 10 гривень. Тобто навіть якщо у вас закінчаться кошти, чи не буде підключено місячний тариф, ви все одно можете безперешкодно телефонувати до людини номер котрої вказали при підключенні послуги.

Детальніше про акцію

“З 08.08.23 для абонентів передплати, Все Разом та контрактної форми обслуговування стане доступна до підключення послуга Ми разом. Замовити послугу можна за номером 535 або через запит *535*380ХХХХХХХХХ# де 380ХХХХХХХХХ — номер абонента, з яким ви б хотіли бути завжди на зв’язку”, – йдеться на сайті компанії.

Серед важливих нюансів:

Номер, котрий абонент хоче вибрати для зв’язку має бути теж абонентом Київстару. Підключити відразу кілька номерів неможливо, однак можна відключити один номер і тоді повторно підключити інший й так кілька разів. В роумінгу дана послуга не діє. Якщо абонент, до котрого ви хочете безлімітно телефонувати змінив номер, де тепер код іншого оператора, то підключити його до послуги буде можливо, якщо абонент й надалі обслуговується у Київстарі.

Абонплата за послугу знімається відразу після її підключення і це вищезгадані 10 гривень. Наступні 10 гривень знімаються після того, як мине 100 днів.

Наразі послуга діє по всій території України, однак на тимчасово окупованій території можуть бути збої в роботі. Щоб відключити послугу потрібно набрати на смартфоні комбінацію цифр *535*1#, або зателефонувати на номер 535 дзвінки на який є безкоштовними.