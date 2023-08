Apple виплатить компенсацію користувачам старих iPhone

Після тривалої судової суперечки, що почалася в 2017 році, Apple наближається до виплат компенсацій за уповільнення роботи iPhone зі зношеними батареями. Компанія погодилася на мирову угоду, за якою вона зобов’язується виплатити від $310 до 500 млн. учасникам суду, повідомляє The Mercury News.

Судовий позов був поданий після того, як стало відомо, що Apple навмисно знижувала продуктивність iPhone після оновлення смартфонів до iOS 10. Компанія стверджувала, що це було необхідно для запобігання випадковим відключенням пристроїв з акумуляторами, що деградували. Однак багато користувачів вважають це запланованим “старінням”, яке стимулювало покупку нових пристроїв.

Мирова угода стосується власників iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus та iPhone SE першого покоління, які подали заявку на компенсацію до жовтня 2020 року. За деякими даними, загальна кількість постраждалих становила 3 ​​млн осіб. Кожен із них може розраховувати на отримання близько $65 компенсації.

Двоє власників старих iPhone не погодилися із сумою компенсації за мировою угодою, проте дев’ятий окружний суд США відхилив їхню апеляцію. Це означає, що Apple вже незабаром може розпочати процес виплати.