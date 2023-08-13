В ПФУ рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать на пенсии 10 000 гривен 

Известно, что размер будущей пенсии зависит от размера вашей заработной платы. Часто даже при наличии большого количества лет стажа украинцы получают минимальную пенсию из-за того, что зарплата была близкой к минимальной.

Так сколько нужно зарабатывать, чтобы на пенсии получать десять тысяч гривен.

Как получить высокую пенсию

Чтобы иметь достойную пенсию, ваша официальная зарплата за все годы трудового стажа должна быть вдвое выше средней по Украине.

Сейчас средняя зарплата на сайтах поиска работы составляет примерно 16,5 тысячи гривен. То есть ваша зарплата должна быть на уровне 40 тысяч гривен.

Известно, что пенсию более десяти тысяч сейчас получает 11 миллиона человек, или 10% от общего количества получателей пенсии. Размер средней пенсии в этой группе составляет 14 660 гривен.

Кто получает такую пенсию

Высокую пенсию сейчас получают только определенные категории, а именно народные депутаты, государственные служащие, ученые и военные высокого звания.





Как вычислить будущую пенсию

Формула расчета пенсии проста, нужно среднюю зарплату на момент начисления пенсии умножить на стаж и умножить на личный коэффициент.

Согласно аналитическим данным Пенсионного фонда, средняя зарплата при расчете пенсии составляет 13 423, 28 гривны.

Подробнее поговорим о значении переменных в формуле:

размер средней зарплаты – показатель средней зарплаты за три года, предшествовавших назначению пенсии и с которой уплачены страховые взносы;

индивидуальный коэффициент – сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по стране. Коэффициент считают путем деления суммы зарплаты, которую получает человек к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумму коэффициента зарплаты делят на страховой стаж за месяцы;

коэффициент страхового стажа – количество стажа работы умножают на величину оценки одного года стажа и делят на 12. Простыми совами, количество лет стажа умножают на 0,01.

Один год стажа дает лишь 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз.