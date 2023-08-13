В ПФУ розповіли, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати на пенсії  10 000 гривень 

Відомо, що розмір майбутньої пенсії залежить від розміру вашої заробітної плати. Часто навіть при наявності великої кількості років стажу українці отримують мінімальну пенсію через те, що зарплата була близькою до мінімальної.

Тож скільки потрібно заробляти, щоб на пенсії отримувати десять тисяч гривень.

Як отримати високу пенсію

Щоб мати достойну пенсію, ваша офіційна зарплата за всі роки трудового стажу має бути вдвічі вищою за середню по Україні.

Зараз середня зарплата на сайтах пошуку роботи становить приблизно 16,5 тисяч гривень. Тобто ваша зарплата повинна бути на рівні 40 тисяч гривень.

Відомо, що пенсію понад десять тисяч зараз отримує 11 мільйона людей, або 10% від загальної кількості отримувачів пенсії. Розмір середньої пенсії в цій групі складає 14 660 гривень.

Хто отримує таку пенсію

Високу пенсію зараз отримують лише певні категорії, а саме народні депутати, державні службовці, науковці та військові високого звання.

Як вирахувати майбутню пенсію

Формула розрахунку пенсії проста, потрібно середню зарплату на момент нарахування пенсії помножити на стаж та помножити на особистий коефіцієнт.

Згідно з аналітичними даними Пенсійного фонду, середня зарплата при розрахунку пенсії становить 13 423, 28 гривні.

Детальніше поговоримо про значення змінних в формулі:

розмір середньої зарплати — показник середньої зарплати за три роки, що передували призначенню пенсії і з якої сплачено страхові внески;

індивідуальний коефіцієнт — сума співвідношення зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по країні. Коефіцієнт рахують шляхом ділення суми зарплати, яку отримує людина до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Суму коефіцієнту зарплати ділять на страховий стаж за місяці;

коефіцієнт страхового стажу — кількість стажу роботи множать на величину оцінки одного року стажу та ділять на 12. Простими совами, кількість років стажу множать на 0,01.

Один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити в три-п’ять разів.