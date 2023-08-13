Пенсионный фонд начинает массовые проверки: названы 5 оснований для лишения украинцев выплат

В Украине в 2023 году проведут очередную проверку данных получателей пенсионных выплат. По ее результатам могут выявить пять оснований, которые могут стать причиной лишения пенсий. В первую очередь это касается тех, кто ошибся в документах или предоставил фальшивые документы.

В законе “Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании” прописаны основные основания для приостановления выплаты пенсии. Речь идет о следующих:

ошибка в фамилии получателя;

выявление того факта, что выплаты получили по фальшивым документам;

длительное проживание пенсионера за границей;

неполучение выплаты в течение шести месяцев (неснятие средств со счета);

незарегистрированная смена места жительства пенсионером, который относится к категории внутренних переселенцев.

Министерство финансов начало проверку получателей пенсий еще несколько лет назад. Верификации также подлежат другие виды социальных выплат. Кроме того, проверки на регулярном основании проводит сам Пенсионный фонд.

В целом выплаты могут забрать, если окажется, что украинец не имеет на них права. Например, это касается одиноких матерей, которые скрывают гражданский брак, получателей субсидии, которые скрывают доходы и пенсионеров, фальсифицирующих документы при оформлении выплат. Проверки проходят в несколько этапов:

при обращении за помощью;

при получении помощи;

в течение трех лет после того, как выплату отменили.

В ходе верификации чиновники получают информацию об уровне жизни получателя помощи. Например, какими транспортными средствами он владеет. Также проверят документы, предоставленные для получения выплаты, документы о пересечении границы, данные о доходах из налоговой, информацию о штрафах и прочее.

Если нарушение подтвердится, выплату могут не просто отменить, но и заставить получателя вернуть средства государству. Делается это в судебном порядке.

Украинские пенсионеры с наименьшими пенсиями среди ВПЛ получат доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Сумма будет рассчитываться в индивидуальном порядке.