Пенсионный фонд начинает массовые проверки: названы 5 оснований для лишения украинцев выплат

В Украине в 2023 году проведут очередную проверку данных получателей пенсионных выплат. По ее результатам могут выявить пять оснований, которые могут стать причиной лишения пенсий. В первую очередь это касается тех, кто ошибся в документах или предоставил фальшивые документы.
В законе “Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании” прописаны основные основания для приостановления выплаты пенсии. Речь идет о следующих:
- ошибка в фамилии получателя;
- выявление того факта, что выплаты получили по фальшивым документам;
- длительное проживание пенсионера за границей;
- неполучение выплаты в течение шести месяцев (неснятие средств со счета);
- незарегистрированная смена места жительства пенсионером, который относится к категории внутренних переселенцев.
Министерство финансов начало проверку получателей пенсий еще несколько лет назад. Верификации также подлежат другие виды социальных выплат. Кроме того, проверки на регулярном основании проводит сам Пенсионный фонд.
В целом выплаты могут забрать, если окажется, что украинец не имеет на них права. Например, это касается одиноких матерей, которые скрывают гражданский брак, получателей субсидии, которые скрывают доходы и пенсионеров, фальсифицирующих документы при оформлении выплат. Проверки проходят в несколько этапов:
- при обращении за помощью;
- при получении помощи;
- в течение трех лет после того, как выплату отменили.
В ходе верификации чиновники получают информацию об уровне жизни получателя помощи. Например, какими транспортными средствами он владеет. Также проверят документы, предоставленные для получения выплаты, документы о пересечении границы, данные о доходах из налоговой, информацию о штрафах и прочее.
Если нарушение подтвердится, выплату могут не просто отменить, но и заставить получателя вернуть средства государству. Делается это в судебном порядке.
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