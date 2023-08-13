Пенсійний фонд починає масові перевірки: названо 5 підстав для позбавлення українців виплат

В Україні у 2023 році проведуть чергову перевірку даних отримувачів пенсійних виплат. За її результатами можуть виявити п’ять підстав, які можуть стати причиною позбавлення пенсій. В першу чергу це стосується тих, хто помилився в документах або надав фальшиві документи.

В законі “Про обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування” прописані основні підстави для призупинення виплати пенсії. Мова йде про наступні:

помилка в прізвищі отримувача;

виявлення того факту, що виплати отримали за фальшивими документами;

тривале проживання пенсіонера за кордоном;

неотримання виплати протягом шести місяців (незняття коштів з рахунку);

незареєстрована зміна місця проживання пенсіонером, який належить до категорії внутрішніх переселенців.

Міністерство фінансів почало перевірку отримувачів пенсій ще кілька років назад. Верифікації також підлягають інші види соціальних виплат. Крім того, перевірки на регулярній підставі проводить сам Пенсійний фонд.

Загалом виплати можуть забрати, якщо виявиться, що українець не має на них права. Наприклад, це стосується самотніх матерів, які приховують цивільний шлюб, отримувачів субсидії, які приховують доходи та пенсіонерів, що фальсифікують документи при оформленні виплат. Перевірки проходять в кілька етапів:

при зверненні за допомогою;

при отриманні допомоги;

протягом трьох років після того, як виплату скасували.

В ході верифікації чиновники отримують інформацію про рівень життя отримувача допомоги. Наприклад, якими транспортними засобами він володіє. Також перевірять документи, надані для отримання виплати, документи про перетин кордону, дані про доходи з податкової, інформацію про штрафи та інше.

Якщо порушення підтвердиться, виплату можуть не просто скасувати, але й заставити отримувача повернути кошти державі. Робиться це в судовому порядку.

Українські пенсіонери з найменшими пенсіями з-поміж ВПО отримають доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Сума буде розраховуватися в індивідуальному порядку.