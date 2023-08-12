Впервые в истории компании: на OLX ввели запрет на некоторые объявления

Сервис онлайн-объявлений OLX Украина в тандеме с АО Укрзалізниця будет бороться со спекулянтами и мошенниками. Теперь компания будет удалять объявления о продаже билетов от людей, которые выкупали их, а потом перепродавали, чтобы обогатиться.

Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Укрзалізниці. На сегодня объявления о продаже железнодорожных билетов удалены, а новые разместить будет не так просто.

Глава правления Укрзалізниці Евгений Лященко поблагодарил руководство OLX Украина за отклик на помощь в борьбе с перекупами и мошенниками.

Он добавляет, что большинство объявлений о продаже билетов размещали мошенники, которые просто обманывали людей. Они или вовсе не присылали билетов после оплаты или присылали фальшивые посадочные документы.

В OLX рассказали, что заблокировали более двух десятков объявлений о продаже железнодорожных билетов. В будущем команда платформы будет работать над уменьшением возможности появления контента в других категориях.

OLX оперативно реагирует на возможности злоупотребления при использовании их платформы. По словам представителей команда постоянно работает над совершенствованием алгоритмов и модерационных фильтров, чтобы обеспечить удобство и безопасность пользователей.

В Укрзалізниці в очередной раз напомнили украинцам, что покупая билеты у спекулянтов, они рискуют вообще никуда не поехать, поскольку компания постоянно усиливает проверки посадочных документов.

К тому же покупая у перекупов, вы поддерживаете их “бизнес”. В то время как кому-то действительно нужно ехать, но не имеет возможности переплачивать, не остается шансов приобрести билет.

Обратите внимание, правоохранители в очередной раз призывают украинцев осторожно относиться к покупкам в интернете. Рекомендуют не вносить предоплату и никому ни при каких обстоятельствах не сообщать одноразовые коды из смс-сообщений, которые подтверждают операцию, а также cvv код и срок действия карты. Ведь любые данные мошенники могут использовать для опустошения вашего счета.