Вперше в історії компанії: на OLX ввели заборону на деякі оголошення

Сервіс онлайн-оголошень OLX Україна в тандемі з АТ Укрзалізниця буде боротися зі спекулянтами та шахраями. Тепер компанія видалятиме оголошення про продаж квитків від людей, які викупали їх, а потім перепродавали, щоб збагатитися.

Про це 11 серпня повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. На сьогодні оголошення про продаж залізничних квитків видалені, а нові розмістити буде не так просто.

Глава правління Укрзалізниці Євгеній Лященко подякував керівництву OLX Україна за відгук на допомогу в боротьбі з перекупами та шахраями.

Він додає, що більшість оголошень про продаж квитків розміщали шахраї, які просто обманювали людей. Вони або зовсім не надсилали квитків після оплати або присилали фальшиві посадкові документи.

В OLX розповіли, що заблокували понад два десятки оголошень про продаж залізничних квитків. В майбутньому команда платформи працюватиме над зменшенням можливості появи контенту в інших категоріях.

OLX оперативно реагує на можливості зловживання під час використання їхньої платформи. За словами представників команда постійно працює над вдосконаленням алгоритмів та модераційних фільтрів, щоб забезпечити зручність та безпеку користувачів.

В Укрзалізниці вкотре нагадали українцям, що купуючи квитки в спекулянтів, вони ризикують взагалі нікуди не поїхати, оскільки компанія постійно посилює перевірки посадкових документів.

До того ж купуючи в перекупів, ви підтримуєте їхній “бізнес”. В той час як комусь справді потрібно їхати, але не має можливості переплачувати, не залишається шансів придбати квиток.

Зверніть увагу, правоохоронці вкотре закликають українців обережно ставитися до покупок в інтернеті. Рекомендують не вносити передоплату та нікому за жодних обставин не повідомляти одноразові коди з смс-повідомлень, які підтверджують операцію, а також cvv код та термін дії картки. Адже будь-які дані шахраї можуть використати для спустошення вашого рахунку.