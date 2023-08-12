Готовимся к отопительному сезону: Кабмин принял важное решение, которое касается всех украинцев

Теперь бесплатно обменять старые лампочки на новые LED могут культурные учреждения, органы социальной защиты, объединения совладельцев многоквартирных домов и другие.

Кабинет министров Украины принял решение о расширении государственной программы обмена лампочек накаливания на светодиодные. Теперь получить современные и экономные LED лампы смогут учреждения культуры, органы социальной защиты, библиотеки и музеи, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и другие. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа 2023 года.

По его словам ранее планировалось заменить 50 миллионов старых лампочек, чтобы снизить нагрузку на энергосистему Сейчас уже 3,9 миллиона украинцев получили 19,5 миллиона энергоэффективных лампочек. А это чуть меньше половины от запланированного объема. Также с 9 июня программа обмена лампочек действует и для юридических лиц.

Если вы до сих пор не обменяли старые лампочки на новые, то самое время. Ведь эксперты прогнозируют тяжелую зиму, возможно, тяжелее предыдущей. Несмотря на усилия энергетиков, огромные объемы гуманитарной помощи от западных партнеров и призывы Укрэнерго к экономии, отремонтировать все что повредили российские оккупанты до начала отопительного сезона вряд ли удастся. Поэтому с приближением холодов высока вероятность регулярных отключений электроэнергии. И это при условии, что рашисты не будут осуществлять новых ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В то же время есть большая надежда на наши силы ПВО, ведь по сравнению с прошлым годом в распоряжении наших защитников значительно больше систем ПВО. При этом количество пусковых ракет ограничено, поэтому во многом успех работы ПВО зависит от того, вовремя ли предоставят новые запасы ракет наши партнеры.

Ранее украинцев призвали позаботиться о подготовке к вероятному блэкауту, а именно, приобрести павербанки, фонарики, генераторы и проверить их состояние. Сюда же можно отнести покупку туристических газовых баллонов сухого спирта и нового для тех, у кого не подведен газ Ведь риск блэкаута сохраняются.