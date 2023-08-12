Готуємося до опалювального сезону: Кабмін прийняв важливе рішення, яке стосується всіх українців

Тепер безплатно обміняти старі лампочки на нові LED можуть культурні заклади, органи соціального захисту, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про розширення державної програми обміну лампочок розжарювання та світлодіодні. Тепер отримати сучасні та ощадливі LED лами зможуть заклади культури, органи соціального захисту, бібліотеки та музеї, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та інші. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня 2023 року.

За його словами раніше планувалося замінити 50 мільйонів старих лампочок, щоб знизити навантаження на енергосистему Зараз уже 3,9 мільйона українців отримали 19,5 мільйона енергоефективних лампочок. А це трохи менше половини від запланованого обсягу. Також з 9 червня програма обміну лампочок діє і для юридичних осіб.

Якщо ви й досі не обміняли старі лампочки на нові, то саме час. Адже експерти прогнозують важку зиму, можливо, важчу за попередню. Попри зусилля енергетиків, величезні обсяги гуманітарної допомоги від західних партнерів та заклики Укренерго до економії, відремонтувати все що пошкодили російські окупанти до початку опалювального сезону навряд чи вдасться. Тож з наближенням холодів є високою ймовірність регулярних відключень електроенергії. І це при умові, що рашисти не здійснюватимуть нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України. Водночас є велика надія на наші сили ППО, адже порівняно з минулим роком в розпорядженні наших захисників значно більше систем ППО. При цьому кількість пускових ракет обмежена, тож багато в чому успіх роботи ППО залежить від того чи вчасно нададуть нові запаси ракет наші партнери.

Раніше українців закликали подбати про підготовку до ймовірного блекауту, а саме, придбати павербанки, ліхтарики, генератори та перевірити їх стан. Сюди ж можна віднести покупку туристичних газових балонів сухого спирту та нового для тих, в кого не підведений газ. Адже ризик блекауту зберігаються.