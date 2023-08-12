Пенсійний фонд повідомив важливу новину: хто з пенсіонерів отримає надбавку

Всі пенсіонери намагаються знайти можливості збільшити свої пенсійні виплати.

Станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні склав 5 311,4 гривні, це близько 145 доларів. Зараз 30% всіх пенсіонерів отримують менш як три тисячі гривень. Це при тому, що прожитковий мінімум складає 2 509 гривень. Але навіть середня пенсія не задовольняє потреби людини, ця сума надто мала, тож тисячі пенсіонерів опиняються за межею бідності.

Водночас у ПФУ повідомили, що до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років може бути встановлена надбавка за доглядом.

Хто отримає надбавку на скільки

Надбавку можуть отримати:

особи з інвалідністю першої групи;

самотні особи з інвалідністю другої групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

самотні особи інваліди третьої групи, які досягли пенсійного віку;

самотні отримувачі пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Надбавка надається на підставі заяви та висновку лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду.

При цьому в заяві має зазначатися, що претендент на надбавку не має працездатних родичів, які можуть його доглядати..

Розмір надбавки не змінювався вже багато років, тож на сьогодні вона становить 50 гривень на місяць.

Також в Пенсійному фонді України з’явився новий інформаційний канал в популярному месенджері WhatsApp. Про це повідомила пресслужба ПФУ в соціальних мережах.

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