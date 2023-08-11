Укажешь на уклониста — получишь скидку на газ: в Нафтогазе прокомментировали скандальную фразу

Довольно непонятная и даже скандальная ситуация произошла с участием Нафтогаза. Мол, пользователи начали получать платежки за газ, у которых указано, что за сдачу коллаборанта или ухилянта можно получить скидку на отопление. Конечно же, подобное многих удивило. В Нафтогазе поспешили объяснить ситуацию и назвали ее фейком, который создали и распространяют россияне.

“Российские телеграмм-каналы распространяют фальшивую платежку от газоснабжающей компании “Нафтогаз Украины”… Советуем не доверять сомнительным источникам информации, особенно тем, что связаны со страной-агрессором“, — говорится в публикации от Нафтогаза.

Кроме этого, украинцы жалуются на ошибки в платежках

Кроме этого, украинцы массово жалуются, что им приходят платежки с непонятными суммами. Мол, они корректно указывали показатели счетчика, а в платежках прописаны совсем другие цифры.

“С переходом к “Нафтогазу” стало просто невыносимо. Полный бардак! И передаю показания, и плачу за газ, и сверки делаю в ГРС “Одессагаз”. Так все равно мне “Нафтогаз” долги приписывает. И при этом ссылаются на “Одессагаз” “, а “Одессагаз” – на “Нафтогаз”, – жалуется клиентка “Нафтогаза”.

На все жалобы Нафтогаз имеет шаблонный ответ, который выглядит следующим образом.

“Для проверки информации напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите ваш номер счета, ФИО его владельца и отправьте фото или скриншоты чеков (квитанций) об оплате, чтобы там было видно время, дату, сумму платежа, реквизиты и ФИО плательщика. Вместе с вами во всем разберемся!” – отписывают представители компании на гневные комментарии.

Что касается цен на газ, то цифры уже обнародованы и в августе и сентябре они будут на том же уровне, что и сегодня. Правительство говорит, что не стоит ждать плохих новостей в этом плане, ведь на тарифы за газ действует мораторий. То есть они точно не изменятся не только до окончания войны, но и 6 месяцев после того, как будет отменено военное положение. К слову, тарифы на электроэнергию также не должны расти как минимум до конца отопительного сезона 2023-2024.