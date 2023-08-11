Вкажеш на ухилянта — отримаєш знижку на газ: у Нафтогазі прокоментували скандальну фразу

Доволі незрозуміла і навіть скандальна ситуація відбулася за участі Нафтогазу. Немов користувачі почали отримувати платіжки за газ в котрих вказано, що за здачу колаборанта або ухилянта можна отримати знижку на опалення. Звісно ж подібне багатьох здивувало. В Нафтогазі поквапилися пояснити ситуацію й назвали її фейком, який створили й розповсюджують росіяни.

“Російські телеграм-канали поширюють фальшиву платіжку від газопостачальної компанії “Нафтогаз України”… Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором”, – йдеться у публікації від Нафтогазу.

Окрім цього українці скаржаться на помилки в платіжках

Крім цього українці масово скаржаться, що їм приходять платіжки з незрозумілими сумами. Мовляв вони коректно вказували показники лічильника, а в платіжках прописані зовсім інші цифри.

“З переходом до “Нафтогазу” стало просто нестерпно. Повний бардак! І передаю свідчення, і плачу за газ, і звірки роблю в ГРС “Одесагаз”. Так все одно мені “Нафтогаз” борги приписує. І при цьому посилаються на “Одесагаз”, а “Одесагаз” – на “Нафтогаз“, – скаржиться клієнтка “Нафтогазу”.

На всі скарги Нафтогаз має шаблонну відповідь, яка виглядає наступним чином.

“Для перевірки інформації напишіть, будь ласка, нам у особисті повідомлення в месенджері. Там вкажіть ваш номер рахунку, ПІБ його власника і надішліть фото або скріншоти чеків (квитанцій) про оплату, щоб там було видно час, дату, суму платежу, реквізити та ПІБ платника. Разом з вами у всьому розберемося!” – відписують представники компанії на гнівні коментарі.

Щодо цін на газ, то цифри вже оприлюднено й у серпні та вересні вони будуть на тому ж рівні, що й до сьогодні. Уряд каже, що не варто чекати поганих новин в цьому плані, адже на тарифи за газ діє мораторій. Тобто вони точно не зміняться не лише до закінчення війни, а ще й 6 місяців після того, як буде скасовано воєнний стан. До слова, тарифи на електроенергію також не мають рости, як мінімум до кінця опалювального сезону 2023-2024.