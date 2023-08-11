В Україні унікальна ситуація на ринку праці: такого ще не було

За півтора року війни ситуація на ринку праці докорінно змінилася. Якщо раніше знайти роботу було геть складно, то зараз складно знайти працівників. Пропозиції вакансій суттєво перевищують попит на них. І мова не про те, що збільшилось число компаній. Сильний брак відчувають й ті бізнеси, які не переставали працювати від початку війни. Річ в тім, що велика частка їх працівників відправилась в ЗСУ. Через те, що мобілізація й далі продовжується, то ще більше чоловіків будуть мобілізовані. На їх місце потрібно шукати нових людей, і якщо професія більше чоловіча ніж жіноча, то роботодавці стикаються з серйозною проблемою.

Компанії поділилися тим, як їм зараз працюється

Соціальні опитування було проведено у Львівській, Одеській і Харківській областях. Відтак з усіх опитаних на Львівщині 72% підприємців відповіли, що бізнес стало складно вести, але прийнятно. Ще 20% поскаржились на труднощі й 8% заявили, що перебувають на межі припинення діяльності. В першу чергу через мобілізацію співробітників, труднощі з бронюванням та неможливість відправляти працівників у закордонні відрядження, які є невід’ємною складовою деяких компаній. В середньому на кожному львівському підприємстві мобілізовано до 20% працівників.

В Одесі ідентична ситуація. 53% опитаних підприємців кажуть, що умови праці складні. 41% стверджує, що складно, але працювати можна. Лише 6% відповіли, що не відчувають негативних змін. Серед найбільших труднощів, які відмічають одесити — це проблеми з логістикою через атаки по портах, а ще масовий відтік людей з регіону у більш віддалені від фронту.

В Харкові ситуація найскладніша, адже тут лише 6% підприємств працюють на повну потужність. 63% працюють в дуже обмеженому режимі й 31% взагалі припинили свою діяльність. Ключові проблеми харків’ян такі ж як в одеситів, плюс регулярні обстріли міста.