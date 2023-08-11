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В Україні унікальна ситуація на ринку праці: такого ще не було

12.08.2023
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За півтора року війни ситуація на ринку праці докорінно змінилася. Якщо раніше знайти роботу було геть складно, то зараз складно знайти працівників. Пропозиції вакансій суттєво перевищують попит на них. І мова не про те, що збільшилось число компаній. Сильний брак відчувають й ті бізнеси, які не переставали працювати від початку війни. Річ в тім, що велика частка їх працівників відправилась в ЗСУ. Через те, що мобілізація й далі продовжується, то ще більше чоловіків будуть мобілізовані. На їх місце потрібно шукати нових людей, і якщо професія більше чоловіча ніж жіноча, то роботодавці стикаються з серйозною проблемою.

Компанії поділилися тим, як їм зараз працюється

Соціальні опитування було проведено у Львівській, Одеській і Харківській областях. Відтак з усіх опитаних на Львівщині 72% підприємців відповіли, що бізнес стало складно вести, але прийнятно. Ще 20% поскаржились на труднощі й 8% заявили, що перебувають на межі припинення діяльності. В першу чергу через мобілізацію співробітників, труднощі з бронюванням та неможливість відправляти працівників у закордонні відрядження, які є невід’ємною складовою деяких компаній. В середньому на кожному львівському підприємстві мобілізовано до 20% працівників.

В Одесі ідентична ситуація. 53% опитаних підприємців кажуть, що умови праці складні. 41% стверджує, що складно, але працювати можна. Лише 6% відповіли, що не відчувають негативних змін. Серед найбільших труднощів, які відмічають одесити — це проблеми з логістикою через атаки по портах, а ще масовий відтік людей з регіону у більш віддалені від фронту.

В Харкові ситуація найскладніша, адже тут лише 6% підприємств працюють на повну потужність. 63% працюють в дуже обмеженому режимі й 31% взагалі припинили свою діяльність. Ключові проблеми харків’ян такі ж як в одеситів, плюс регулярні обстріли міста.

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12.08.2023
1 хвилина на прочитання
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