Украинцы могут оформить денежную помощь: опубликован график по областям

Кроме базовой денежной помощи, которую ежемесячно получают ВПЛ, в Украине время от времени объявляют и различные грантовые программы. Они нацелены преимущественно на поддержку малого бизнеса и предпринимателей, которые занимаются крафтовым производством, садоводством, фермерством и т.д. Получить можно совершенно разные суммы выплат, например, сейчас стартовала грантовая программа в рамках которой можно получить 4000 евро в поддержку собственного бизнеса. Средства финансирует EU4Business при поддержке Евросоюза и правительства Германии.

Программа стартовала 8 августа

Данная программа стартовала 8 августа, и одним из ее партнеров стал ПриватБанк. Полученные деньги можно использовать только по целевому назначению, то есть на закупку оборудования, сырья, выплату зарплаты на покрытие арендной платы и т.д.

Чтобы подать заявку, достаточно воспользоваться “Дией”, ведь услуга, а точнее этот тип помощи уже добавлен в интерфейс приложения. При заполнении заявки нужно выбрать ПриватБанк, а также внимательно прописать все данные, которые потребует система. Среди основного — показатели деятельности до войны, то есть насколько перспективен ваш бизнес. Также нужно прописать куда будут конкретно идти полученные средства и впоследствии после их получения эти пункты менять нельзя.

Как будет проходить отбор участников?

Всего в рамках этого гранта украинцам должны выплатить 3 миллиона евро, однако количество желающих получить средства может быть слишком большим, так что придется делать своеобразный отбор. Этот отбор будет состоять из трех этапов. В течение каждого этапа можно будет подавать заявки, и каждый этап предусматривает выделение 250 грантов.

Первый этап подачи заявок с 8 по 21 августа. Во время этого этапа приоритет будет предоставляться бизнесу, который находится в областях, наиболее пострадавших от войны. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме Киева), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области. С 22 августа по 4 сентября будет второй этап, в рамках которого приоритет будет предоставляться деоккупированным территориям, а именно Донецкой, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областям. С 5 по 18 сентября будут принимать заявки и раздавать 250 грантов представителям всех других областей, кроме находящихся во временной оккупации.

Всего будет выплачено 750 грантов.