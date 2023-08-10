Українці можуть оформити грошову допомогу: опубліковано графік по областях

Окрім базової грошової допомоги, яку щомісяця отримують ВПО, в Україні час від часу оголошують й різноманітні грантові програми. Вони націлені переважно на підтримку малого бізнесу, та підприємців, які займаються крафтовим виробництвом, садівництвом, фермерством тощо. Отримати можна абсолютно різні суми виплат, Наприклад, зараз стартувала грантова програма в рамках котрої можна отримати 4000 євро на підтримку власного бізнесу. Кошти фінансує EU4Business при підтримці Євросоюзу та уряду Німеччини.

Програма стартувала 8 серпня

Дана програма стартувала 8 серпня й одним із її партнерів став ПриватБанк. Отримані гроші можна використати лише за цільовим призначенням, тобто на закупівлю обладнання, сировини, на виплату зарплати на покриття орендної плати тощо.

Щоб подати заявку достатньо скористуватися “Дією”, адже послуга, а точніше цей тип допомоги вже доданий в інтерфейс застосунку. При заповненні заявки потрібно вибрати ПриватБанк, а ще уважно прописати всі дані, які вимагатиме система. Серед основного — показники діяльності до війни, тобто наскільки перспективним є ваш бізнес. Також потрібно прописати куди конкретно йтимуть отримані кошти й згодом після їх отримання ці пункти змінювати не можна.

Як відбуватиметься відбір учасників?

Загалом в рамках цього гранту українцям мають виплатити 3 мільйони євро, однак кількість охочих отримати кошти може бути надто великою, тож доведеться робити своєрідний відбір. Цей відбір складатиметься з трьох етапів. Протягом кожного етапу можна буде подавати заявки й кожен етап передбачає виділення 250 грантів.

Перший етап подачі заявок з 8 по 21 серпня. Під час цього етапу пріоритет надаватиметься бізнесу, який перебуває в областях, що найбільше постраждали від війни. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська (крім міста Київ), Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області. З 22 серпня по 4 вересня буде другий етап в рамках котрого пріоритет надаватиметься деокупованим територіям, а саме Донецькій, Київській (крім Києва), Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областям. З 5 по 18 вересня прийматимуть заявки та роздаватимуть 250 грантів представникам всіх інших областей, окрім тих, що перебувають у тимчасовій окупації.

Всього буде виплачено 750 грантів.