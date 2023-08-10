В Укренерго розповіли, до чого готуватися восени і взимку та чи будуть блекаути

Допоки триває літо, електроенергію не вимикають. Українці можуть лише згадувати як холодно та страшно було взимку, коли світло іноді не вмикали по 6-8 годин. Однак літо вже майже закінчується, попереду новий опалювальний сезон і масштабні відключення електроенергії дуже навіть можуть повернутися в нашу реальність. Про це вже попереджають в Укренерго, та радять людям цього разу завчасно подбати про павербанки, генератори, акумулятори й банальні свічки. Потім на них знову може бути не лише підвищений попит, а й в кілька разів вища ціна.

Наразі Україна ретельно готується до зими

Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що Україна активно готується до нового опалювального сезону. Однак те чи будуть масштабні блекаути, чи ні, залежить від того чи продовжать росіяни знову атакувати енергетичну інфраструктуру.

“Ми не можемо цього знати, ми не знаємо планів росіян. Тому ми повинні готуватися до складних сценаріїв. Складні сценарії полягають у тому, що буде певною мірою повторення тих атак, які ми бачили минулого року”, – зазначив глава компанії.

Однак навіть якщо й не будуть, планові відключення все одно спостерігатимуться, адже торішні руйнування повністю відновити не вдасться. Для цього банально не вистачить часу.

Наразі енергетики працюють над посиленням інженерного захисту тих енергетичних систем, які вціліли, або ж які вдалося відновити. Надію на те, що вдасться відбитися і зберегти світло дає й ППО, якого значно побільшало порівняно з минулою зимою. Наприклад, днями Німеччина оголосила, що відправила до України ще дві системи ЗРК Patriot.

Однак знову ж, навіть при найсприятливішому сценарію світло будуть вимикати, просто можливо не так на довго, як минулої зими. А ще можливо поменшає екстрених відключень, а залишаться лише заплановані, що дозволить українцям краще розподіляти свій час.