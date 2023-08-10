В сутки более 100 тысяч: на украинских границах наблюдается повышенный ажиотаж

С начала войны ажиотаж на границе между ЕС и Молдовой практически не спадает. Правда, иногда количество людей немного меньше, иногда наоборот многочасовые очереди. В частности, летом количество пересекающих границу существенно увеличилось из-за периода отпусков. Люди едут за границу отдыхать, навещать родственников. Уезжают в отпуск и в Украину те, кто выехал как беженец. Как следствие, за минувшие сутки был побит очередной рекорд. А именно 117 000 человек и 20 000 транспортных средств, пересекших границу в обоих направлениях.

Вернулось больше людей чем уехало

Согласно данным, которые сообщили пограничники, из Украины за прошедшие сутки выехало 53 000 человек. 32 000 пересекли границу с ЕС, а остальные выезжали в или через Молдову.

В Украину за минувшие сутки въехало 64 000 человек, 58 тысяч из которых граждане Украины. Также среди всех транспортных средств 111 перевозили гуманитарный груз.

Не обошлось и без нарушений законодательства

Конечно, не обошлось и без нарушителей, а именно людей, которые хотели уехать незаконно. Среди них и традиционно военнообязанные мужчины, которые переоделись в женскую одежду и имели при себе фальшивые документы. Всего обнаружен 21 нарушитель, трое из них имели фальшивые документы. Данным мужчинам теперь угрожают статьи 336 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что пересекать границу запрещено военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Речь и о студентах, обучающихся за границей. Недавно запретили выезд и всем работающим на руководящих должностях или приближенным к власти. Речь о народных депутатах, руководителях местных органов самоуправления и ряде других чиновников. Им можно выезжать только ненадолго и исключительно с рабочими целями, например, в командировку. Более того, решения относительно того, можно ли нардепам выезжать или нет, будут устанавливаться в индивидуальном порядке.