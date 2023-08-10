За добу понад 100 тисяч: на українських кордонах спостерігається сильний ажіотаж

Від початку війни ажіотаж на кордоні між ЄС та Молдовою практично не спадає. Щоправда, інколи кількість людей трохи менша, інколи навпаки багатогодинні черги. Зокрема, влітку кількість тих, хто перетинає кордон суттєво збільшилася через період відпусток. Люди їдуть за кордон відпочивати, провідувати родичів. Їдуть у відпустку й в Україну ті, хто виїхав, як біженець. Як наслідок, за минулу добу було побито черговий рекорд. А саме 117 000 осіб, та 20 000 транспортних засобів, які перетнули кордон в обох напрямках.

Повернулося більше людей ніж виїхало

Згідно з даними, які повідомили прикордонники, з України протягом минулої доби виїхало 53 000 осіб. 32 000 перетнути кордон з ЄС, а решту виїжджали до або через Молдову.

В Україну за минулу добу в’їхало 64 000 осіб, 58 тисяч з котрих є громадянами України. Також серед усіх транспортних засобів, 111 перевозили гуманітарний вантаж.

Не обійшлося й без порушень законодавства

Звісно не обійшлося й без порушників, а саме людей, які хотіли виїхати незаконно. Серед них й традиційно військовозобов’язані чоловіки, які переодягнулись в жіночий одяг та мали при собі фальшиві документи. Всього виявлено 21 порушник, троє з них мали фальшиві документи. Даним чоловікам тепер загрожують статті 336 і 358 Кримінального Кодексу України.

Зазначимо, що перетинати кордон заборонено військовозобов’язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років. Мова й про студентів, які навчаються закордоном. Нещодавно заборонили виїзд й усім, хто працює на керуючих посадах, або наближений до влади. Мова про народних депутатів, керівників місцевих органів самоврядування та ряд інших чиновників. Їм можна виїжджати лише ненадовго та виключно з робочими цілями, наприклад, у відрядження. Ба більше, рішення стосовно того, чи можна нардепам виїжджати, чи ні встановлюватимуться в індивідуальному порядку.