Украинских заробитчан в Польше хотят депортировать домой

В этом году от украинцев поступает как никогда много жалоб на условия труда в Польше. Речь о традиционных для украинцев вариантах заработка: предприятия и работа на поле. Хотя в первом случае работники более защищены, ведь крупные компании преимущественно трудоустраивают людей официально и соответственно имеют собственные права. На полях в большинстве своем работают неофициально, ведь приезжают на короткий промежуток времени: 1-2 месяца. Но действительно ли условия ухудшились, или просто спрос со стороны поисковиков превышает предложения от работодателей? Неизвестно, но все чаще встречаются крайне негативные отзывы от работников.

Почитать отзывы можно в тематических группах на Facebook

Наиболее разнообразных историй можно найти в тематических группах на Фейсбуке. Там на днях своими впечатлениями от заработков в Польше поделилась украинка, устроившаяся на сбор урожая. По ее словам, условия ужасные, зарплата маленькая и дополняется это все штрафами и постоянными запугиваниями по увольнению и депортации.

“Людей сотни, нормы, магазина нет. Штрафы за все. Пугают, что поедем домой. Там не было автобусной остановки. Обещали по 6 злотых за лубянку, платили по 4,5 злотого. Но было всего 10 человек, и давали овощи и фрукты”, – рассказывает украинка.

Женщина говорит, что недалеко от Люблина платят по 13 злотых в час, чтобы заработать хотя бы 1000 гривен в день люди работают по 10 часов.

“Мы немного были шокированы с сестрой. Наши женщины говорят, что это хорошо. В общем, не понравилось работать на поле. Дождь, заработка нет, нормы везде, жара”, — подытожила женщина.

В комментариях украинцы пишут, что такое отношение действительно часто встречается и что это правда.

Эксперты советуют правильно искать работу

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации миграционной платформы EWL говорит, что украинцы очень часто попадают под штрафы и запугивание из-за того, что трудоустраиваются неофициально или ищут работу через сомнительных посредников. Мол, лучший вариант найти работу в Польше это обратиться в местные агентства труда с которыми сотрудничают практически все местные компании.