Українських заробітчан у Польщі хочуть депортувати додому

Цьогоріч від українців поступає як ніколи багато скарг на умови праці в Польщі. Мова про традиційні для українців варіанти заробітку: підприємства та роботу на полі. Хоча в першому випадку працівники більш захищені, адже великі компанії переважно працевлаштовують людей офіційно і ті відповідно мають власні права. На полях здебільшого працюють неофіційно, адже приїжджають на короткий проміжок часу: 1-2 місяці. І чи то дійсно умови погіршились, чи просто попит з боку пошуковців перевищує пропозиції від роботодавців, але все частіше зустрічаються вкрай негативні відгуки від заробітчан.

Почитати відгуки можна в тематичних групах на Фейсбук

Найбільше різноманітних історій можна знайти у тематичних групах на Фейсбуці. Там днями своїми враженнями від заробітків у Польщі поділилася українка, яка влаштувалася на збір урожаю. З її слів — умови жахливі, зарплата мала і доповнюється це все штрафами та постійними залякуваннями щодо звільнення і депортації.

“Людей сотні, норми, магазину немає. Штрафи за все. Лякають, що поїдемо додому. Там не було автобусної зупинки. Обіцяли по 6 злотих за луб’янку, платили по 4,5 злотого. Але було лише 10 осіб, і давали овочі та фрукти”, – розповідає українка.

Жінка каже, що недалеко від Любліну платять по 13 злотих за годину, тож щоб заробити бодай 1000 гривень в день люди працюють по 10 годин.

“Ми трохи були шоковані з сестрою. Наші жінки кажуть, що це добре. Загалом, не сподобалося працювати на полі. Дощ, заробітку немає, норми скрізь, спека“, – підсумувала жінка.

В коментарях українці пишуть, що таке відношення дійсно часто зустрічається і що це цілковита правда.

Експерти радять правильно шукати роботу

Марія Кузенко, керівник відділу легалізації міграційної платформи EWL каже, що українці дуже часто потрапляють під штрафи й залякування через те, що працевлаштовуються неофіційно або ж шукають роботу через сумнівних посередників. Мовляв, найкращий варіант знайти роботу в Польщі це звернутися до місцевих агенцій праці з якими співпрацюють практично всі місцеві компанії.