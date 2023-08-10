К концу лета три знака Зодиака полностью изменят собственное окружение и ближайший круг общения

Астрологи говорят, что август этого года покажется очень богатым на изменения. Разнообразные трансформации будут происходить у тех или иных знаков Зодиака в самых разных сферах. Кто-то будет менять личную жизнь, другие будут делать новые шаги в карьере, а некоторые будут полностью менять окружение. Вот на последних и остановимся поподробнее.

Близнецы

Близнецы никогда не страдают от нехватки внимания. Их просто невозможно не замечать, ведь в большинстве своем — это те самые «души компании». Они болтливы, легко выходят с кем-либо на контакт, легко заводят знакомства однако так же легко и разрывают отношения. С разрывами Близнецы столкнутся в августе. Дело в том, что, возможно, у них будет много поездок, возможно смена места работы. То есть случится нечто, что способствует изменению окружающих. Некоторые разрывы случаться и по инициативе Близнецов. Преимущественно это будут люди, которые вас давно подавляют и неважно ли речь о второй половинке, друзьях или просто знакомых. Вы с легкостью будете ставить точки и идти дальше уже без них.

Раки

Раки не слишком решительно рвут старые связи, им проще запереться в себе и минимизировать общение, однако не обрывать его с концами. В августе все будет не так. Раки почувствуют, что некоторые из окружающих слишком негативно влияют на них и от этого надо избавляться. Раки разорвут любые связи со всеми, кто больше не разделяет их взгляды и приоритеты. Именно эти решительные шаги и приведут в вашу жизнь новых и интересных людей. Вы можно сказать освободите для них место и будете очень рады такому развитию событий.

Лев

Львы часто свысока относятся к окружающим и считают себя едва ли не лучшими из всех. Однако в августе эта мания величества перерастет во что-то гораздо другое. Львы начнут настоящую чистку среди друзей и просто знакомых. Они захотят найти людей, которые им более близки по духу и такие знакомства случатся на пути уже к концу лета. Астрологи советуют Львам слушать собственную интуицию, но и не пренебрегать ценными советами.