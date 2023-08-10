До кінця літа три знаки Зодіаку повністю змінять власне оточення та найближче коло спілкування

Астрологи кажуть, що цьогорічний серпень видасться дуже багатим на зміни. Різноманітні трансформації відбуватимуться в тих чи інших знаків Зодіаку в найрізноманітніших сферах. Хтось змінюватиме особисте життя, інші робитимуть нові кроки в кар’єрі, а дехто повністю змінюватиме оточення. От на останніх й зупинимось трохи детальніше.

Близнюки

Близнюки ніколи не страждають від недостачі уваги. Їх просто неможливо не помічати, адже здебільшого — це ті саме “душі компанії”. Вони балакучі, легко виходять з будь-ким на контакт, легко заводять знайомства, однак так само легко й розривають стосунки. З розривами Близнюки стикнуться в серпні. Річ в тім, що можливо у них буде багато поїздок, можливо зміна місця роботи. Тобто трапиться щось, що посприяє зміні оточення. Деякі розриви трапляться й просто з ініціативи Близнюків. Переважно це будуть люди, які вас давно пригнічують і неважливо чи мова про другу половинку, про друзів чи просто знайомих. Ви з легкістю ставитимете крапки і йтимете далі вже без них.

Раки

Раки не надто рішуче рвуть старі зв’язки, їм простіше замкнутися в собі та мінімізувати спілкування, однак не обривати його з кінцями. В серпні все буде не так. Раки відчують, що дехто з оточення надто негативно на них впливає і від цього треба позбуватися. Раки розірвуть будь-які зв’язки з усіма хто більше не розділяє їх погляди та пріоритети. Саме ці рішучі кроки й приведуть у ваше життя нових та цікавих осіб. Ви можна сказати звільните для них місце і будете дуже раді такому розвитку подій.

Лев

Леви часто зверхньо ставляться до оточення та вважають себе чи не найкращими з усіх. Однак в серпні ця манія величності переросте в щось значно інше. Леви почнуть справжню чистку серед друзів і просто знайомих. Вони захочуть знайти людей, які їм ближчі по духу і такі знайомства трапляться на шляху вже до кінця літа. Астрологи радять Левам слухати власну інтуїцію, але й не нехтувати цінними порадами.