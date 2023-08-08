В августе цены на овощи и фрукты удивят украинцев: к чему готовиться?

За время войны украинцы уже привыкли к тому, что иногда цены на продукты питания живут своей жизнью. Это обусловлено тем, что на ценообразование влияет очень много факторов, которые в условиях военного положения и постоянных обстрелов не стабильны. Соответственно никто не может сказать, подорожает или подешевеет тот, или иной продукт, и насколько сильно. Эксперты берутся делать только кратковременные прогнозы. Одним из таких поделились в Институте аграрной экономики. Там проанализировали цены на фрукты и овощи и рассказали, как они изменятся в течение последнего месяца лета.

Цены стремительно поползут вниз

В Институте аграрной экономики утверждают, что цена овощей, ягод и фруктов сильно снизится уже в ближайшее время. Это в первую очередь связано с сезонностью, а еще с тем, что в этом году по сравнению с предыдущим годом гораздо больше частных домохозяйств начали заниматься выращиванием разных овощей.

В частности, те же арбузы должны подешеветь до 20-25 гривен за килограмм. Черная смородина будет стоить 70 грн/кг, малина 80-90 грн/кг. Хотя по поводу последней у украинцев возникло много недоразумений. Малина стоит почти 100 грн за кило, и при этом оптовые покупатели закупают ее у простых людей максимум по 25 гривен за кило, хотя в прошлом году цена была около сотни.

Подешевеют и следующие позиции:

Приблизительно на 35% подешевеет белокочанная капуста. На 50% подешевеет красная свекла. Морковь и лук станут дешевле примерно на 20%. Картофель упадет в цене примерно на 15%.

Будут дешеветь и такие позиции как помидоры, перец, разнообразные ягоды и другие виды продукции, которую могут выращивать в Украине. Также следует ожидать удешевления гречки, ведь вскоре будет новый ее урожай и он по словам аграриев достаточно не плох.