В серпні ціни на овочі та фрукти сильно здивують українців: до чого готуватися?

За час війни українці вже звили до того, що інколи ціни на продукти харчування живуть своїм життям. Це зумовлено тим, що на ціноутворення впливає дуже багато факторів, які в умовах воєнного стану та постійних обстрілів не є стабільними. Відповідно ніхто не може достеменно сказати, чи подорожчає, чи подешевшає той, чи інший продукт, та наскільки сильно. Експерти беруться робити лише короткочасні прогнози. Одним з таким поділилися в Інституті аграрної економіки. Там проаналізували ціни на фрукти й овочі, та розповіли, як вони зміняться протягом останнього місяця літа.

Ціни стрімко поповзуть вниз

В Інституті аграрної економіки стверджують, що ціна овочів, ягід та фруктів сильно зменшиться вже найближчим часом. Це в першу чергу пов’язано із сезонністю, а ще з тим, що цьогоріч порівняно з попереднім роком набагато більше приватних домогосподарств почали займатися вирощуванням різної городини.

Зокрема ті ж кавуни, мають подешевшати до 20-25 гривень за кілограм. Чорна смородина коштуватиме 70 грн/кг, малина 80-90 грн /кг. Хоча стосовно останньої в українців виникло багато непорозумінь. Малина коштує майже 100 грн за кіло, і при цьому гуртові покупці закуповують її в простих людей максимум по 25 гривень за кіло, хоча минулого року ціна була близько сотні.

Подешевшають й наступні позиції:

Приблизно на 35% подешевшає білокачанна капуста. На 50% подешевшає червоний буряк. Морква та цибуля стануть дешевшими приблизно на 20%. Картопля впаде в ціні приблизно на 15%.

Будуть дешевшати й такі позиції, як помідори, перець, різноманітні ягоди та інші види продукції, яку можуть вирощувати в Україні. Також слід очікувати подешевшання гречки, адже невдовзі буде новий її врожай і він зі слів аграріїв досить не поганий.