Науковці зафіксували потужний спалах на Сонці: коли чекати на сильну магнітну бурю?

На серпень вчені прогнозували відразу декілька потужних геомагнітних коливань. Деякі з них вже відбулися, зокрема доволі потужна магнітна буря трапилася 5 серпня. Деякі ще попереду. Наразі дослідники попереджають, про надпотужну магнітну бурю, яку спровокував черговий спалах. Геомагнітні коливання розпочалися вчора, 8 серпня, та триватимуть ще сьогодні, 9 серпня, до кінця дня. В багатьох може спостерігатися сильне погіршення самопочуття: головний біль, тахікардія, втома, агресія, дратівливість та багато інших неприємних симптомів.

Що таке магнітна буря?

Сонячні або геомагнітні бурі — це вибухи на Сонці, які трапляються з частою періодичністю (кілька разів на місяць). Ці вибухи супроводжуються викиданням потужних потоків енергії у космічний простір. Всі ці електрично заряджені частинки збираються в один потік та спрямовуються у бік Землі. Далі в залежності від величини та потужності цього потоку вони можуть провокувати різні негативні реакції. Зокрема не лише впливають на людське самопочуття, а й можуть виводити з ладу різноманітні прилади та системи. Мова про супутники, електричні мережі, засоби зв’язку тощо.

До слова, яскраве північне полярне сяйво також може виникати саме в період сильних геомагнітних коливань.

Вплив магнітних бур на людей

Саме по собі це явище не є сильно загрозливим, однак надто ослаблені люди можуть достатньо постраждати. Приміром, вразливими категоріями є пенсіонери, а також люди з хронічними хворобами серця і судин. В ці дні, є великий ризик інсультів, інфарктів, чи гіпертонічної кризи. Ті хто немає хронічних проблем зі здоров’ям та має гарний імунітет постраждають менше, але також можуть відчувати неприємну симптоматику, наприклад, головний біль, безсоння чи апатію.

Небезпечною магнітна буря є для астронавтів. В цей період вони ризикують піддатися підвищеному рівню радіації, що призводить до розвитку онкології.