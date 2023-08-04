Украинцам рассказали, как без льгот и субсидий, меньше платить за электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в июне выросли, и, как объясняют эксперты, эта тенденция будет продолжаться. Сейчас уже идет активная подготовка к новому отопительному сезону. Большинство разрушенной инфраструктуры не удастся отремонтировать вовремя, а еще на это нужно много средств. Также не исключено, что враг и дальше будет обстреливать энергетическую инфраструктуру. Так что рост тарифов на свет абсолютно реален. Как можно сэкономить, кроме того, что сократить потребление электроэнергии? Эксперты дают полезный совет.

Можно купить двухзонный счетчик

Украинцам советуют уже готовиться к зиме, закупать по возможности генераторы, павербанки и фонари. Также людям советуют покупать двухзонные счетчики, которые позволят уменьшить вдвое сумму в платежках.

“Независимо от объемов потребления электроэнергии, если установить двухзонный счетчик, то экономия будет, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии составляет в месяц до 200 кВт*ч, то экономия не будет такой ощутимой, как если бы потребление составляло, например, более 700 кВт*ч и выше, но все равно затраты на плату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться“, — отмечают эксперты.

Цена такого счетчика примерно 3500 гривен, и по предварительным подсчетам он может окупиться от 6 до 22 месяцев. Всё зависит от того, какой объем электроэнергии вы потребляете.

Суть этого счетчика состоит в том, что он предусматривает так называемый ночной тариф. То есть имея его и пользуясь электроэнергией ночью (с 23:00 до 07:00) можно платить по тарифу 1,23 грн/кВт-час.

“В любом случае решение о важности экономии каждый потребитель принимает для себя индивидуально. А эксперты по энергоэффективности лишь предоставляют информацию, чтобы потребители понимали, как достичь экономии“, — отмечают в ДТЭК.

Относительно того, будут ли снова отключение света, ответ экспертов положителен. Будут даже если не будет новых разрушений инфраструктуры. Все потому, что старые повреждения и разрушения восстановить удастся еще не скоро.