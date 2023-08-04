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Держава анонсувала разові виплати для українців: оформити їх можна лише у серпні

05.08.2023
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Грошові виплати українцям

В серпні українці святкують День Незалежності і в честь цієї події держава виплачуватиме гроші окремим категоріям населення. Мова про всіх хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, чи родичів у яких були ці заслуги. В першу чергу гроші отримають ветерани війни та жертви нацистських переслідувань. Далі на кошти можуть претендувати діти війни і родичі вищезгаданих двох категорій. Сума виплат варіюється від 450 до 3100 гривень.

Хто та скільки отримає?

Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, затвердженого відповідною постановою, визначає розміри такої грошової допомоги відповідно до категорії осіб, які мають на неї право“, – заявили у Пенсійному Фонді.

Виплати отримають наступні категорії осіб у наступному розмірі:

  1. По 450 гривень отримають учасники війни та колишні в’язні концтаборів, діти партизанів, підпільників, та інших учасників боротьби з нацизмом, які перебували у тилу ворога.
  2. По 650 гривень отримають близькі родичі загиблих Захисників та Захисниць України, а також чоловіки й жінки, які є вдівцями/вдовами Захисників і мають інвалідність та при цьому не одружилися вдруге.
  3. По 1000 гривень отримають учасники бойових дій, які постраждали під час Революції Гідності, а також люди, які народилися у в’язницях та концтаборах.
  4. По 3100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Також різні суми отримають особи з інвалідністю, які в дитинстві (до 14 років) перебували у гетто та концтаборах.

  • 1 група інвалідності отримає по 3100 гривень.
  • 2 група — по 2900 гривень.
  • 3 група — по 2700 гривень.

Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі, без особистого звернення до органу Пенсійного фонду України”, – додають в ПФУ.

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05.08.2023
1 хвилина на прочитання
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