Українцям розповіли, як не маючи пільг та субсидій, менше платити за електроенергію

Тарифи на електроенергію в червні зросли, і як пояснюють експерти ця тенденція продовжуватиметься. Наразі вже триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Більшість зруйнованої інфраструктури не вдасться відремонтувати вчасно, а ще на це потрібно чимало коштів. Також не виключено, що ворог й надалі обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру. Тож ріст тарифів на світло абсолютно реальний. Як можна зекономити окрім того, що скоротити споживання електроенергії? Експерти дають корисну пораду.

Можна купити двозонний лічильник

Українцям радять вже готуватися до зими, закуповувати по можливості генератори, павербанки та ліхтарі. Також, людям радять купувати двозонні лічильники, які дозволять зменшити вдвічі суму в платіжках.

“Незалежно від обсягів споживання електроенергії, якщо встановити двозонний лічильник, то економія буде, питання лише в її розмірі. Якщо споживання електроенергії становить на місяць до 200 кВт*год, то економія не буде такою відчутною, як якщо б споживання становило, наприклад, більше 700 кВт*год і вище, але все одно витрати на плату за спожиту електроенергію зменшуватимуться”, – зазначають експерти.

Ціна такого лічильника приблизно 3500 гривень і за попередніми підрахунками він може окупитися від 6 до 22 місяців. Все залежить від того, який обсяг електроенергії ви споживаєте.

Суть цього лічильника в тому, що він передбачає так званий нічний тариф. Тобто маючи його, і користуючись електроенергією вночі (з 23:00 до 07:00) можна платити за тарифом 1,23 грн/кВт-год.

“У будь-якому випадку рішення про важливість економії кожен споживач приймає для себе індивідуально. А експерти з енергоефективності лише надають інформацію, щоб споживачі мали розуміння, як досягти економії”, – зазначають у ДТЕК.

Стосовно того, чи будуть знову відключення світла, то відповідь експертів позитивна. Будуть навіть якщо не буде нових руйнувань інфраструктури. Все через те, що старі пошкодження та руйнування відновити вдасться ще не скоро.