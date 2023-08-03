Украинцам объяснили, почему опасно оставлять чек на кассе супермаркета или выбрасывать его

Как часто вы не берете чек на кассе супермаркета, или не дожидаетесь, пока кассир вам его напечатает. Или просто там же на месте выбрасываете его в помойку? Уверены, что таких покупателей очень много. Эксперты по юридическому праву рассказали, чем такие казалось бы банальные действия могут повредить. Иногда это просто неудобства, а иногда реальные проблемы, которые могут привести к большим финансовым затратам.

Почему чеки нужно забирать домой?

На это есть минимум три уважительные причины.

Во-первых, чек вам необходим, если вы планируете посетить еще несколько магазинов. Иногда в магазине нет камер хранения или у покупателей нет желания оставлять там свои вещи. Если продукция в магазине схожа с той, что вы уже купили, то охранники могут потребовать показать чек. Эта причина имеет право на существование, особенно если вы действительно отправляетесь на масштабный шоппинг. Вторая причина более серьезная и это риск попасть на удочку к аферистам. Если вы рассчитывались картой, то часто на чеках можно увидеть последние ее цифры и другую достаточно ценную для мошенников информацию. Довольно часто подобные лица следят за покупателями, подбирают их чеки, выискивают за ними номер телефона и начинают звонить по телефону испытывая на людях свои схемы. Зачастую мошенники могут говорить, что ваша карта заблокирована, продиктуйте код, который придет в смс для ее разблокировки и тому подобное. Что очень грустно, несмотря на банальность этой схемы, на нее все еще ведется немало людей. Третья причина похожа на предыдущую. Слишком опытные аферисты могут даже попытаться сломать ваше банковское приложение, имея, при этом минимум информации. Поэтому лучше ее им не оставлять.

Если же не хотите нести чеки домой, то по крайней мере рвите их на мелкие кусочки прежде чем выбросить в общественную мусорку.