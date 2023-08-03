Українцям пояснили, чому небезпечно залишати чек на касі супермаркету або викидати його

Як часто ви не берете чек на касі супермаркету, не дочікуєтесь поки касир вам його видрукує. Або ж просто там же на місці викидаєте його у смітник? Впевнені, що таких покупців дуже багато. Експерти з юридичного права розповіли, чим такі здавалося б банальні дії можуть зашкодити. Інколи це просто незручності, а інколи реальні проблеми, які можуть призвести до великих фінансових затрат.

Чому чеки треба забирати додому?

На це є мінімум три поважні причини.

По-перше, чек вам необхідний якщо ви плануєте відвідати ще декілька магазинів. Інколи в магазині немає камер схову, чи у покупців немає бажання залишати там свої речі. Якщо продукція в магазині схожа з тією, що ви вже купили, то охоронці можуть вимагати показати чек. Ця причина має право на існування, особливо якщо ви дійсно відправляєтесь на масштабний шопінг. Друга причина більш серйозна і це ризик потрапити на вудочку до аферистів. Якщо ви розраховувались карткою, то часто на чеках можна побачити останні її цифри та інші доволі цінну для шахраїв інформацію. Доволі часто подібні особи слідкують за покупцями, підбирають їхні чеки, вишукують за ними номер телефону та починають телефонувати випробовуючи на людях свої схеми. Частенько шахраї можуть казати, що ваша картка заблокована, продиктуйте код, який прийде у смс для її розблокування й тому подібне. Що дуже сумно, попри банальність цієї схеми на неї все ще ведеться чимало людей. Третя причина схожа на попередню. Надто досвідчені аферисти можуть навіть спробувати зламати ваш банківський додаток маючи при цьому мінімум інформації. Тому краще її їм не залишати.

Якщо ж не маєте бажання нести чеки додому, то принаймні рвіть їх на дрібні шматочки перш ніж викинути у громадський смітник.