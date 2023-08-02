Деньги, любовь и много трансформаций: так начнется август для нескольких знаков Зодиака

Первая половина августа пройдет под успешной звездой для нескольких знаков Зодиака. Они будут купаться в положительных эмоциях, сталкиваться только с хорошими событиями и замечательными людьми. Эти две недели зарядят их надолго позитивом и незаурядной мотивацией к еще большему росту.

Дева

Первыми астрологи выделили представителей этого знака. На этой неделе вам следует задуматься, чтобы вы хотели начать или реализовать. Ваши близкие поддержат вас во всех начинаниях, и с их поддержкой вы все сможете. Доверяйте своим эмоциям и ощущениям, не сбивайтесь с выбранного направления и не давайте заднюю при первых неудачах. Затруднения будут, однако вам нужно терпеливо их пройти. На финише вы получите то, о чем давно мечтали.

Водолей

Изменения испытают почти все Водолеи, но особенно те, которые уже долгое время живут в подвешенном состоянии и накапливают негативные эмоции. На этой неделе вы можете расслабиться, получить желаемый отпуск или перезагрузку. Вы наконец-то почувствуете, что дышите полной грудью. Вместе с этой трансформацией вы откроете для себя много новых возможностей и горизонтов.

Овен

Овны будут чувствовать на этой неделе максимальную гармонию. Вы как никогда будете чувствовать себя, свое тело и свои желания. Вы поймете, что вам мешает и избавитесь от этого. Также вы по-новому можете посмотреть на человека, который уже давно рядом. Будьте внимательны, возможно, это тот самый человек, которого иногда называют “любовь всей жизни”.

Скорпион

Замыкает четверку знаков, которым повезет Скорпион. Если предыдущие представители зодиакального круга столкнутся с личными трансформациями, изменениями в мышлении и личной жизни, то у Скорпионов все иначе. Им повезет в финансовом плане. Наконец-то вы увидите новые возможности и сумеете ими воспользоваться. Кстати, о личном тоже не следует забывать. Хватит тянуть за собой некоторые призраки из прошлого. Самое время избавиться от всего негативного, что вас удручает.