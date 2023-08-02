Гроші, кохання та багато трансформацій: так розпочнеться серпень для кількох знаків Зодіаку

Перша половина серпня пройде під успішною зіркою для кількох знаків Зодіаку. Вони купатимуться в позитивних емоціях, стикатимуться лише з гарними подіями та чудовими людьми. Ці два тижні зарядять їх надовго позитивом і неабиякою мотивацією до ще більшого росту.

Діва

Першими астрологи виділили представників цього знаку. Цього тижня вам варто задуматись, щоб ви хотіли розпочати чи реалізувати. Ваші близькі підтримають вас у всіх починаннях і з їх підтримкою ви все зможете. Довіряйте своїм емоціям та відчуттям, не збивайтесь з обраного напрямку та не давайте задню при перших невдачах. Труднощі будуть, однак вам потрібно терпляче їх пройти. На фініші ви отримаєте те, про що дуже давно мріяли.

Водолій

Зміни відчують майже всі Водолії, але особливо ті, які вже тривалий час живуть у підвішеному стані та накопичують в собі негативні емоції. Цього тижня ви зможете розслабитися, отримати бажану відпустку чи перезавантаження. Ви нарешті відчуєте, що дихаєте на повні груди. Разом з цією трансформацією, ви відкриєте для себе багато нових можливостей та горизонтів.

Овен

Овни відчуватимуть цього тижня максимальну гармонію. Ви будете як ніколи відчувати себе, своє тіло та свої бажання. Ви зрозумієте, що вам заважає та позбудетесь цього. Також ви по-новому можете подивитися на людину, яка вже давно поруч. Будьте уважними, можливо це та сама людина, яку інколи називають “кохання всього життя”.

Скорпіон

Замикає четвірку знаків яким пощастить Скорпіон. Якщо попередні представники зодіакального круга стикнуться з особистими трансформаціями, змінами у мисленні та особистому житті, то в Скорпіонів все трішки інакше. Їм пощастить у фінансовому плані. Нарешті ви побачите нові можливості та зумієте ними скористатися. До речі, про особисте теж не слід забувати. Досить тягнути за собою деякі примари з минулого. Саме час позбутися всього негативного, що вас пригнічує.