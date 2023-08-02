ПриватБанк сообщил отличную новость для всех владельцев их карт

С начала войны несколько миллионов украинцев выехали за границу. Там они продолжают пользоваться своими банковскими картами, могут получать на них денежные переводы, рассчитываться в магазинах и даже снимать наличные деньги. Однако, проблема в том, что когда срок карты истекает, то ее владельцу некуда обратиться, чтобы его продлить или перевыпустить пластик. В связи с этим ПриватБанк сообщил отличную новость — все карты будут продлены на два года.

Срок действия карточек продлят автоматически

ПриватБанк сообщил, что с 1 августа 2023 года срок действия всех просроченных карт будет продлен на 24 месяца. Пользователям не нужно никуда появляться или звонить по телефону, и не нужно подавать никаких заявок. Просроченными карточками можно будет по-прежнему пользоваться: рассчитываться в магазинах, снимать с них наличные деньги, проводить с их помощью операции через Приват24. Что касается онлайн оплат, то нужно создать digital-карту и перечислить на нее нужную сумму средств. Эту карту можно создать в приложении Приват24 через несколько минут.

ПриватБанк напоминает о новых правилах пополнения карт наличными

С 1 августа вступили в действие новые правила НБУ, касающиеся операций с наличными деньгами. Теперь если вы пополняете свой или чужой счет через терминал, или пополняете таким образом мобильный счет, оплачиваете билеты или коммуналку, то нужно предварительно авторизоваться. Авторизация производится путем ввода на экране собственного номера телефона. Далее нужно дождаться, пока на телефон придет пароль и ввести его на экране терминала. После этого вносить наличные деньги и производить платеж.

Если же вы рассчитываетесь картой, то никакой авторизации не требуется. Она происходит автоматически, как только вы прикладываете пластик к считывателю, или вставляете его в терминал.