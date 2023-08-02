ПриватБанк повідомив чудову новину для всіх власників їхніх карток

Від початку війни кілька мільйонів українців виїхали закордон. Там вони продовжують користуватися своїми банківськими картками, можуть отримувати на них грошові перекази, розраховуватися в магазинах та навіть знімати готівку. Однак, проблема в тому, що коли термін картки закінчується, то її власнику нікуди звернутися, щоб його продовжити чи перевипустити пластик. У зв’язку з цим ПриватБанк повідомив чудову новину — всі картки будуть продовжені на два роки.

Термін дії карток продовжать автоматично

ПриватБанк повідомив, що з 1 серпня 2023 року термін дії всіх протермінованих карток буде продовжено на 24 місяці. Користувачам не потрібно нікуди з’являтися чи телефонувати, та не треба подавати жодних заявок. Протермінованими картками можна буде як і раніше користуватися: розраховуватися в магазинах, знімати з них готівку, проводити за їх допомогою операції через Приват 24. Що стосується онлайн оплат, то потрібно створити digital-карту і перекинути на неї потрібну суму коштів. Цю картку можна створити у додатку Приват 24 за кілька хвилин.

ПриватБанк нагадує про нові правила поповнення карток готівкою

З 1 серпня вступили в дію нові правила НБУ, які стосуються операцій з готівкою. Тепер якщо ви поповнюєте свій чи чужий рахунок через термінал, або ж поповнюєте таким чином мобільний рахунок, оплачуєте квитки чи комуналку, то потрібно попередньо авторизуватись. Авторизація відбувається шляхом введення на екрані власного номера телефону. Далі потрібно дочекатися поки на телефон прийде пароль і ввести його на екрані термінала. Після цього вносити готівку та проводити платіж.

Якщо ж ви розраховуєтесь карткою, то жодної авторизації не потрібно. Вона відбувається автоматично, як тільки ви прикладаєте пластик до зчитувача, або ж вставляєте його у термінал.